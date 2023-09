Colectivos: desde UTA "no permitirán" suspensiones

Gustavo Berón, secretario Adjunto a UTA Entre Ríos, aclaró que Paraná y Área Metropolitana no sufrirá la baja de servicios nocturnos anunciada por Fatap, básicamente porque no existe en la capital y alrededores. Sí dijo que podría haber frecuencias más largas, pero aclaró que no se permitirá que se suspendan trabajadores.