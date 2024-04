Colectivos: "Sin paro, los choferes ya hubieran cobrado todo el sueldo"

Marcelo Lischet, dirigente de Buses Paraná, aseguró que, si no se hubiera decretado el paro de colectivos , ya estarían depositados los sueldos de los choferes . Señaló además que, cuando se fijó la nueva tarifa, aún estaban los subsidios nacionales, a la postre eliminados por el gobierno de Javier Milei.

Colectivos: qué dijo Lischet

"No hemos podido hacer frente a la nueva escala salarial. Los ingresos que hemos tenido han alcanzado para pagar el 30% del sueldo. La Provincia pagó $105 millones, que se trasladó al personal. Quedamos debiendo el 70%, que calculamos que si no se hubiese interrumpido el servicio, ya se hubiera cobrado. La idea era que, día a día, se recaudara para gasoil y personal, pero eso no pasó", indicó Lischet.