Colectivos: "No estamos de acuerdo con ningún aumento"

" No estamos de acuerdo con ningún aumento. Los reclamos son por el servicio. Las frecuencias y el estado de las unidades no se condice con un incremento . La emergencia habilita a un aumento de la tarifa, pero debe ir de la mano con una mejora del servicio. La propia UTA reclama mejores unidades y mayor seguridad", indicó Marcia López, defensora del Pueblo, en contacto con el Nueve.

La funcionaria agregó luego: "No vemos con agrado esto, porque el único que se ve perjudicado es el usuario, que a veces toma cuatro veces por día el colectivo. Igualmente no tenemos injerencia en el costo".

"El usuario no está en condiciones de afrontar otro aumento, entendemos los costos pero cuando había reuniones del SITU podíamos charlarlo, en esta oportunidad no está y si bien hay potestad para llevar adelante la medida, hablamos de un servicio que no es acorde a las expectativas. El transporte merece una reevaluación indudablemente", resaltó por su lado, Cecilia Pautasso, defensora Adjunta.