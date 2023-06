Colectivos: para Elizar la suba es "razonable"

"Un sector de la oposición acompañó y otro sector, no. Esto es parte de la responsabilidad que tenemos, una actualización cada vez que excede el 10% de la inflación, a raíz del contrato firmado hace cuatro años", indicó Elizar. Y agregó: "La empresa planteaba $203, nosotros sobre una base de costos y teniendo en cuenta que no es un servicio de calidad, proponemos un incremento del 24% desde julio llevando la tarifa plana a $117,20. Es razonable. No es simpático, porque así como las empresas hacen planteos, los usuarios también sufren la inflación".