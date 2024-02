Causa Gonzalo Calleja: confirman la pena de Morato y Giménez

Crimen de Gonzalo Calleja: qué dice el fallo

En su voto, la vocal Marcela Badano -al que adhirieron Gustavo Pimentel y Darío Perroud- rechazó la tesis de la defensa de que no hubo un plan para matar a Calleja, indica Entre Ríos Ahora. Y sostuvo: "De la prueba que se agregó, no es extravagante suponer que se organizó un plan: Morato debía pagar una deuda, y prometió hacerlo en un plazo, lo que está probado; en el momento que citó a Calleja, no contaba con ese dinero. Citó a Calleja, entonces, sabiendo que vendría con una importante suma, de la que se apoderó. Y no fue solo, sino con alguien en el asiento de atrás que lo sorprendió y presionó su cuello hasta matarlo. Ese plan, así trazado, y llevado a cabo, es suficiente para la figura, y para las inferencias realizadas”.