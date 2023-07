Causa AMIA: por qué piden una ley de Juicio en Ausencia

"Cuando uno pide justicia, no mira tanto al Poder Judicial, sino más bien al poder político, porque se carece del Juicio en Ausencia, que permitiría juzgarlas. Nuestra lucha es para que se proceda a disponer una ley en este sentido, se de vuelta la página y estas personas puedan ser llevadas al banquillo de los acusados", indicó Soskin. Y agregó: "No difiere en cuanto a las garantías de los imputados. Es un proceso normal, como cualquier otro, con defensa particular u oficial y que concluye con una sentencia. La diferencia es que no están los acusados presentes para su propia declaración".