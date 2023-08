Caso Tahiel: piden anular condena a Macarena Ortiz

El caso que conmocionó a la localidad del sur entrerriano se conoció el 2 de mayo de 2022, cuando Macarena llegó al hospital Centenario con Tahiel en brazos. Allí, los médicos y enfermeros que atendieron al nene reportaron a la justicia que llegó muerto y con numerosos golpes en su cuerpo.

En el proceso se discutieron dos teorías: la Fiscalía sostuvo que Tahiel sufrió violencia por parte de Macarena y su pareja Luis 'Pato' Ferreyra (quien se terminó suicidando en la Jefatura Departamental local al poco tiempo de ser detenido); en tanto que la defensa planteó que la joven no ejerció violencia sobre su hijo, sino que el único responsable de su muerte fue Ferreyra.

Sin embargo, en el jurado popular primó la teoría que esgrimió el fiscal Coordinador Lisandro Beherán. Ahora el defensor Pablo Ledesma confirmó que apeló la sentencia del jurado popular y que buscará que sea revocado. El planteo está ahora en la Cámara de Casación Penal de Concordia. En cuanto a los argumentos esgrimidos, el representante legal de la joven enumeró: "Arbitrariedad por falta de pruebas para acreditar la autoría; y ausencia de perspectiva de género en el juzgamiento de una mujer víctima de violencia género con edad mental de 7 años".

Se trata de un argumento expuesto ante el jurado popular. En su alegato de clausura, Ledesma sostuvo que "la fiscalía acude a distintas valoraciones y presentó prueba tratando de recrear un hecho que no puede recrear".

Asimismo, cuestionó la segunda Cámara Gesell realizada a una de las hijas de Macarena, L., y cuyo registro fue exhibido a los jurados. En dicha entrevista, la niña apunta a su madre como la autora de hechos de violencia hacia Tahiel. "La segunda Cámara Gesell fue direccionada en función de lo que la abuela había manifestado, de que la niña le había dicho eso", sostuvo el defensor.

"L., en la primera Cámara Gesell, dice que quien le pegó a Tahiel fue 'Pato' Ferreyra. Dijo que lo trataba de cagón, porque le había cagado la cama y lo mandó a dormir al piso, al punto que, en un momento, juntó la materia fecal con una cucharita y se la dio a Tahiel para que la coma", afirmó.

Por otra parte, subrayó que "las lesiones que causaron la muerte de Tahiel no fueron provocadas por Macarena". En otro tramo, Ledesma planteó que "la Fiscalía de Gualeguaychú se destaca por una investigación con perspectiva de género, pero lamentablemente no pudieron hacer el click cuando la mujer es la imputada".

En su alocución también destacó el informe elaborado por la Licenciada en Psicología Marina Simón, perito del Poder Judicial. "La Licenciada Simón es una operadora del Poder Judicial, independiente, que no depende de Fiscalía ni de la Defensoría. Ella nos dijo que Macarena tiene serias limitaciones intelectuales en todo aspecto de la vida".

Y apuntó: "Macarena apenas puede escribir, no puede hilvanar oraciones y tiene muchas dificultades para decir lo que le pasa o contar una situación". "No está en condiciones de comprender de lo que se la acusó", completó.

Los argumentos de la Fiscalía

Por su parte, según publicó R2820, en su alegato de clausura, el fiscal de Coordinación Lisandro Beherán aseguró que el cuerpito de Tahiel presentaba innumerables golpes que lo llevaron a la muerte. Señaló como autores a Macarena y su pareja, 'Pato' Ferrerya (quien se terminó suicidando).

"El contexto violento ha quedado demostrado. Las dos profesionales del Copnaf dieron cuenta de lo que escucharon el 2 de mayo, el día del fallecimiento de Tahiel, en relación a lo que la hermanita decía sobre su madre, sobre la violencia y la muerte de Tahiel. También tenemos testigos familiares de Macarena", refirió.

Puntualizó además que la abuela y tía del niño "dieron cuenta de la violencia que Macarena ejercía en relación a sus hijos". "Nos dijeron que no era la violencia común, como el tirón de oreja o de pelo. En este caso hablaron de una situación distinta: golpes en la cara y en la cabeza. Hablaron de patadas en el cuerpo y que el chiquito se sentaba en una pared a llorar. Los médicos, en tanto, hablaron de torsión y retorsión de la oreja. Tenía una lesión importante".

Y agregó que la hermana de Macarena, Sofía, declaró que una vez le dijo que lleve al pequeño al hospital y que recibió una respuesta negativa. "Macarena le dijo: 'como que lo voy a llevar si la que le pegué soy yo, se van a dar cuenta' Además, la sobrina también nos contó que le querían sacar el nene y que ella le decía que no, que ella lo tenía que cuidar, que no se metieran", puntualizó el acusador.

En otro tramo, mencionó el testimonio de Camila Matos, concuñada de Macarena, quien declaró que a Tahiel "lo mataba a palos y que le llamaba la atención los golpes que le daba a él y a L. (otra hija)".

En la parte final de su alocución, el fiscal destacó una pericia psicológica que concluyó que la edad mental de Macarena coincide con su edad; los testimonios del personal del hospital Centenario, quienes atendieron a Tahiel al llegar sin vida; como así también lo informado por los médicos forenses, quienes señalaron que el niño "tenía deformaciones en la zona del cuero cabelludo, golpes en la cara, y lesiones el oído".

Sobre el plante de la edad mental de la joven, afirmó: "Los peritos de salud mental nos dijeron que la inteligencia de Macarena es acorde con su edad de 25 años. Tenía plenas capacidades de comprender los actos de la vida cotidiana, de lo que hacía, de lo que dejaba de hacer, de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Era una persona que no tenía trastornos mentales, no tenía merma para entender lo que hacía. Por eso nos llamó la atención escuchar a la Licenciada Simón que pretendió decirnos que Macarena se asemejaba en cuanto a su conocimiento a una persona de 7 años".

"La Licenciada dijo que hizo 28 test y que le daba la misma conclusión. Nos habló de valores matemáticos y de sus posgrados en Estados Unidos. De lo que no pudo hablar es que ella no tuvo en cuenta constancias fundamentales en la causa, como los dichos de la familia. No analizó lo que dijeron las hermanas. La única violentada era Macarena. Dijo que no tuvo contención estatal. Nosotros le decimos que fue a la escuela primaria, hizo el curso de secundaria para adulto, fue atendida por el SIC, fue innumerable veces al hospital. la atendieron en el Copnaf, en una casa para mujeres donde le enseñaron como tenía que comportarse en relación a los hombres y que tuviera en cuenta que los hijos son más importante que los hombres. La psicóloga descuidó que la denunciante era su propia hermana", concluyó.