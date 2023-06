Caso Cecilia: el principal acusado envió una carta al fiscal desde la cárcel

Vaticano El papa Francisco despidió a un ex ayudante de Benedicto XVI

La misiva de Sena llegó después de que trascendiera que el joven pretendía declarar ante autoridades judiciales. Hasta ahora no declaró: el acusado no cuenta con patrocinio legal desde que ayer renunció Juan Díaz, que era quien lo representaba, alegando que por razones éticas y profesionales no podía seguir actuando en el caso después de haber conocido las pruebas que se incorporaron en los últimos días.