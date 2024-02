Caso Ariel Goyeneche: "Lo mataron quienes debían ayudarlo"

"Estamos convocados con un solo sentido, que es pedir justicia por el mal accionar de la Policía. No queremos señalar a nadie, los videos hablan por sí solos. Mi hermano estuvo más de 20 minutos con la cara en la asfalto, los pies atados y una persona arriba, mientras pedía basta ", indicó Analía en contacto con el Nueve. Y agregó: "Las imágenes contradicen lo que nos expresaron a nosotros cuando llegamos después. Teníamos una versión completamente distinta de la Policía, nos dijeron otra cosa".

La hermana de Ariel dijo además que espera que Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de la provincia, se retracte públicamente: "El considera que 'tortura' es mucho ,pero no encontramos otra forma de decirle a esto. Lo interpelamos personalmente y no tuvo palabras para responder. Pidió disculpas, pero queremos que lo haga públicamente. No hubo un buen accionar policial, si se hubieran aplicado los protocolos mi hermano estaría acá".

Para cerrar, Analía recordó a su hermano: "Es fuerte pensar que ya no está, porque era muy querido. Era un excelente padre, un excelente hermano y un excelente tío. Queremos que esto no se vuelva a repetir, queremos que se deje de criminalizar el consumo problemático. Él luchaba contra esto y encontró la muerte en las manos de las personas que debían ayudarlo, que tenían que contenerlo".