Cargos vacantes para trabajar en la Justicia de Entre Ríos

Los y las aspirantes deberán completar un formulario de inscripción (online) el que se encontrará disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Rios (www.jusentrerios.gov.ar), en la sección Concursos Abiertos. A su vez, dispondrá del instructivo para formalizar la inscripción y la carga digital de los documentos que acrediten los requisitos de admisibilidad.

Al inscribirse deben aceptar expresamente las condiciones fijadas por el Superior Tribunal de Justicia a los efectos del concurso. Y acreditar al momento de la inscripción los siguientes requisitos: Nombre/s y apellido/s (completos); domicilio real actual, número de teléfono y dirección de correo electrónico; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad (es requisito ser ciudadano argentino, nativo o naturalizado).

Deberá consignar tipo y número de documento; estado civil, domicilio y dirección de correo electrónico que constituye a los efectos del concurso, donde declara válidas las notificaciones que el Tribunal pueda cursarle. Y, su número de CUIT o CUIL y, en su caso, condición tributaria; certificado de reincidencia con una antigüedad no mayor a tres meses desde la fecha de su expedición y declarar no estar comprendido dentro de las incompatibilidades del art.16 inc. 6 de la L.O.P.J.

A su vez, deberá seleccionar el/los cargo/s y jurisdicción/es a la/s que se postula. Y, adjuntar en archivo PDF documentación respaldatoria de sus antecedentes de acuerdo al cargo que se postula:

Formación Académica (excluyente):

Para el cargo de Dirección de Gestión de Audiencias: Titulo universitario de grado de una duración no menor a cinco (5) años en Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas, Ciencias de la Administración o Ingeniería en Procesos, con cinco (5) años mínimo de antigüedad desde su obtención.

Para el cargo de Subdirección: Titulo universitario de grado en Abogacía, con cinco (5) años mínimo de antigüedad desde su obtención. Para todos los cargos es requisito excluyente contar con capacitación en Ley Micaela Nº 27.499. Todos los datos suministrados por quienes aspiren a inscribirse, así como el contenido de la documentación que los acredite, tienen carácter de declaración jurada.

Finalizada la etapa de oposición y entrevista, se confeccionará una planilla con el orden de mérito resultante de la sumatoria del puntaje obtenido por los postulantes en el rubro antecedentes, oposición y entrevista. El resultado será notificado a los interesados vía correo electrónico, quienes contarán con un plazo de tres (3) días hábiles desde su notificación para efectuar las impugnaciones que correspondan sólo por el rubro de antecedentes. Una vez firme el orden de mérito se procederá a la designación del/la propuesta/o con carácter provisorio por el plazo de seis (6) meses.