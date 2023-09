Cambian bomba en Toma Nueva de Paraná: a qué hora finaliza

"Todo depende de las inclemencias del tiempo, que no nos para. Creemos que en el transcurso del día vamos a terminar las tareas y restablecer el servicio normalmente en cuanto a captación. En Paraná no estamos restringiendo el servicio, pero no quita que con el transcurir de las horas y teniendo en cuenta que los vecinos tienen que colaborar con preservar, cuidar y no derrochar el agua nos va a garantizar poder extendernos en el día y terminar los trabajos necesarios. Estimamos que para las 3 o 4 de la tarde vamos a estar terminando el reemplazo de la bomba y puesta en funcionamiento", informó a Canal Nueve Litoral.