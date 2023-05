Bullying en las escuelas: aumentan los casos

"Lamentablemente es algo que a mí me preocupa mucho porque son cada vez más frecuentes y más graves los casos de bullying y, según mis estudios, es sistemático aumenta a través de los años. Tenemos alumnos que dicen ser victimizados pero el tema es que probablemente el panorama sea más grave porque muchos de ellos tal vez no se animan a decirlo ", señaló, Resett.

Asimismo, continúo diciendo que "siempre son resonantes los casos más graves, que por suerte son una minoría, pero una situación que repite son los casos de sobrenombres o excluir sistemáticamente a una persona y por ahí ese tipo de bullying, que uno no le presta tanta atención, es el que fomenta más pensamientos suicidas".

En esta línea, Santiago mencionó que "Entre los 11 y los 13 años se presenta la mayoría de los casos, el 55% de los alumnos que sufre bullying no le cuenta a nadie es por ello que todo el tiempo me están contactando de las escuelas porque no saben reconocer el bullying, y cuando saben los mismos docentes dicen que no saben qué hacer y que no cuentan con herramientas para tratar el tema".

En ese marco, el profesional brindará una capacitación el 20 de junio destinada a docentes y cualquier persona que esté interesada en el tema. "Estamos viviendo una sociedad más agresiva pero los niños y adolescentes tienen menos herramientas que un adulto porque los principales responsables de detener estas acciones somos, nosotros, los adultos".

Finalmente en cuanto a los síntomas a tener en cuenta se destacan "si el alumno o mi hijo está más retraído, más tímido que de costumbre y sobre todo si yo veo que no quiere ir a la escuela o evita el contacto de pares eso es señal de que hay un problema con el grupo". Y añadió: "Debemos prestarle atención si por ejemplo no quiere salir al recreo o si cuando toca el timbre para salir, sale último o toma un camino distinto. Cualquier cambio de comportamiento de un niño un adolescente es señal que le pasa algo".