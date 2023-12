En el lugar trabajan todavía 30 móviles del SAME, además del personal de Bomberos de la Ciudad y la Brigada Federal Especial de Rescate. Al mismo tiempo, los bomberos procedieron a la evacuación preventiva de cinco mujeres y tres hombres del piso 8.

El SAME confirmó más tarde que, en total, 43 personas debieron ser trasladadas a hospitales por inhalación de humo y otras 30 recibieron oxígeno. De esos últimos, una madre y un bebé fueron llevados al Hospital Elizalde y tres adultos, al Hospital Argerich.

En las imágenes se pueden ver cómo las llamas se asomaban desde el sexto piso y llegaban al séptimo de manera desenfrenada, mientras una gran columna de humo negro se elevaba por encima del edificio de 14 pisos. También, sobre la calle, había restos de mampostería.

Mientras se desarrollaba el foco ígneo, el personal de seguridad evacuaba los edificios linderos y los hospitales de la zona activaban una alerta roja a modo de precaución. De esta forma, se mantiene una advertencia para que los establecimientos contemplen la posible llegada de varios pacientes desde el lugar de los hechos.

El encargado del edificio habló con los medios y explicó brevemente que no se encontraba en el momento del inicio del incendio. “Llegué y los bomberos no me dejaron entrar. En el edificio no hay gas, es privado, hay oficinas y vive gente”, señaló.

El testimonio de Alberto Crescenti

Luego, Alberto Crescenti, titular del SAME, sostuvo en declaraciones a LN+: “Hemos trasladado a un total de 43 pacientes por inhalación de humo. Hay 38 más que han sido asistidos en el lugar con unidades de oxigenación. Entre ellos hay tres menos. Lamentablemente, Bomberos me acaba de informar que hay una femenina fallecida, constatado por el equipo médico del SAME. Es un adulto. No me pregunten por la explosión porque no sé cómo ocurrió”.

“Con respecto a las causales del incendio, todavía se está trabajando en ello. No podemos afirmar que haya ocurrido una explosión. No hay peligro de derrumbe y el incendio fue controlado. No hay otras víctimas”; sumó el comandante Diego Coria del cuerpo de Bomberos. Y brindo detalles adicionales respecto del hallazgo de la mujer fallecida: “En la búsqueda que se estaba realizando de las víctimas, personal encontró lamentablemente una persona sin vida. Fue constatado por un equipo médico. La víctima estaba en el octavo y el noveno piso. Habría intentado bajar por la escalera y fallecido por inhalación de humo”.