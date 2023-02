Boleto estudiantil en Paraná: hasta cuándo se puede renovar

¿En qué horario y dónde realizar el trámite?

Se atiende con turno de lunes a viernes de 8 a 18, en la Unidad de Gestión Sube Paraná (Almafuerte 233).

¿Cómo solicitar el turno y cuántos se emiten por día?

Los turnos se pueden obtener desde sube.parana.gob.ar o a través de Mi Paraná. Se emiten 650 diarios y está previsto elevar esa cantidad para llegar a 1.000.

Paraná: comenzó la renovación del boleto estudiantil

Boleto estudiantil gratuito (BEGU) y Boleto estudiantil AM

Desde la dirección de SUBE Paraná, se aclara que tanto el BEGU, que se otorga a los alumnos que tienen domicilio en Paraná y que van a Escuela Pública o Pública de gestión privada, y el boleto estudiantil AM, que no es gratuito y se otorga a los escolares que no residen en Paraná o van a escuelas privadas de gestión privada, ya podrán ser tramitados a partir de este Lunes. El beneficio cargado en las tarjetas de primaria y secundaria, funcionará en los colectivos a partir del 27 de febrero.

Los requisitos solicitados al momento de realizar el trámite son:

- Concurrir con constancia de turno

- Tarjeta SUBE

- DNI en mano

- Constancia de alumno regular. La constancia de alumno tiene que estar sellada, ser original y emitida en el 2023.

- Si al trámite lo realizan los padres (en el caso de escolares menores de 18 años) tienen que llevar una constancia del parentesco si el menor no está presente (Ejemplo: partida de nacimiento, lado trasero del DNI, etc).

Boleto Universitario

Puede tramitarse personalmente o de manera online a través de Mi Paraná (solo los residentes de Paraná pueden realizarlo de manera online), el resto debe hacerlo de manera presencial con turno. El beneficio cargado en las tarjetas de universitarios, funcionará en los colectivos a partir del 20 de febrero.

Los requisitos son:

- Concurrir con constancia de turno

- Tarjeta SUBE

- DNI en mano

- Constancia de alumno regular impresa. La constancia de alumno tiene que estar sellada, ser original y emitida en el 2023.

Tarifas de colectivos en Paraná

• Boleto General: $94,50

• Tarifa Social Federal: $ 42,53

• Beneficiarios de BEGU Primario 50 pasajes gratis al mes.

• Beneficiarios del BEGU Secundario 60 pasajes gratis al mes.

• Estudiante Primario (AM y Privadas): $9,50

• Estudiante Secundario (AM y Privadas): $ 23,60

• Terciarios y Universitarios $ 28,40

En todos los casos, los mayores de 18 deben hacer el trámite en persona, excepto por discapacidad. Los menores pueden realizarlo ellos mismos, o sus padres o tutores, siempre que lleven constancia del vínculo.