La atención será de lunes a viernes de 8 a 14, en la Unidad de Gestión Sube Paraná (Almafuerte 233).

Boleto Estudiantil en Paraná: cómo renovar el beneficio

Desde la Dirección de SUBE Paraná se informó que a partir de este 14 de febrero, podrá ser tramitado el BEGU, que se otorga a estudiantes que tienen domicilio en Paraná y asisten a escuelas públicas o públicas de gestión privada; como así también el boleto estudiantil AM, que no es gratuito y se otorga a los escolares que no residen en Paraná o asisten a escuelas privadas de gestión privada.

Se podrá hacer uso del beneficio cargado en las tarjetas de primaria y secundaria, a partir del 26 de febrero, con el inicio de las clases.

Los requisitos solicitados para iniciar el trámite son:

- Constancia de turno

- Tarjeta SUBE

- DNI

- Constancia original de alumno regular sellada y emitida en 2024. También es válida la constancia emitida por el sistema SAGE.

-Los menores de 18 años están habilitados a realizar el trámite. Si lo realizaran sus padres o tutores sin el menor presente, estos deberán presentar constancia del parentesco (ejemplo: partida de nacimiento, lado trasero del DNI, etc).

- Los mayores de 18 años deberán hacer el trámite en persona, con excepción de las personas con discapacidad.

Boleto universitario

Los residentes en Paraná, podrán tramitar el Boleto Universitario personalmente o de manera online a través de Mi Paraná.

Los demás deberán hacerlo de manera presencial con turno.

Al momento de concretar el trámite se deberá presentar:

- Constancia de turno

- Tarjeta SUBE

- DNI

- Constancia original de alumno regular impresa, sellada y emitida en 2024.

El beneficio cargado en las tarjetas de universitarios, correrá a partir del 19 de febrero.

Colectivos en Paraná: las tarifas

• Boleto General: $204

• Tarifa Social Federal: $91.80

• Beneficiarios de BEGU Primario 50 pasajes gratis al mes.

• Beneficiarios del BEGU Secundario 60 pasajes gratis al mes.

• Estudiante Primario (AM y Privadas): $20

• Estudiante Secundario (AM y Privadas): $51

• Terciarios y Universitarios $61