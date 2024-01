La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), continuará con el programa de Becas Progresar en 2024. Aún no publicó el calendario de pagos de enero y anunció qué becas seguirán vigentes. El Ministerio de Capital Humano no confirmó si habrá aumento. Es por eso que el seguirá el mismo monto de agosto 2023 de $20.000.

Quiénes se quedan afuera de cobran las Becas Progresar en enero 2024

Los beneficiarios que dejarán de percibir las Becas Progresar son aquellos que no continúen con sus estudios, no hayan acreditado su asistencia a una institución académica y no cumplan con las condiciones del programa: