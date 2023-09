Bajó el Río Uruguay en Concordia: a cuánto asciende hoy

"Frente al puerto local hay 9,51 metros y frente al Lago de Salto Grande la altura es de 9,60. Son valores que tranquilizan en Concordia y rogamos que siga soleado y no llueva", dijo Alegre. Y agregó: "No podemos especificar la zona más afectada, aunque sí la Costanera estuvo cortada, no se puedo circular y hubo algunos comerciantes autoevacuados, cuando el río llegó a los 10,81 metros".