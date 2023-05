Bahl: "Las obras más transformadoras están en los barrios"

“Nos comprometimos y cumplimos, porque para nosotros la palabra dada, es el principal valor. Si los compromisos no se cumplen, deja de haber confianza y sin confianza es imposible construir una ciudad”, señaló Bahl.

Luego, el presidente municipal de Paraná agradeció a los vecinos: “Sé que llevan mucho tiempo esperando esto. Y quiero agradecerles por no aflojar. Por seguir sosteniendo el reclamo, por no haber dejado de participar. La participación no se fomenta sólo escuchando, sino dando respuestas, brindando soluciones. No vinimos a prometer esto en campaña, lo hicimos cuando tuvimos que hacerlo, que fue durante la gestión. Es lo que hicimos en Humito, en Kilómetro 3; es lo que estamos haciendo en Los Arenales, la Toma Nueva y en muchos barrios más. Las obras más transformadoras y estructurales están en los barrios", indicó.

La obra implica la apertura de nuevas calles, solución a problemas de inundación, cuidado del arroyo, más seguridad con un nuevo sistema de iluminación, más verde y nuevos espacios públicos, entre otras mejoras.

Los trabajos tendrán financiamiento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ese sentido, el Intendente agradeció a Nación y a la Provincia. “Sin ese trabajo conjunto que caracterizó estos cuatro años de gestión, en Paraná no hubiéramos podido llevar a cabo obras como estas, con un gran poder transformador, que no sólo llevan dignidad a los vecinos de los barrios en donde se hacen, sino que resuelven problemas de una gran parte de la ciudad".

Voces de alegría

Mónica Martínez, presidenta de la comisión vecinal Güiraldes, valoró: “Esta obra es muy grande, agradecemos al intendente Adán Bahl este esfuerzo. Hace muchos años la estábamos esperando”.

Ernesto Maestro, presidente de la vecinal La Milagrosa, agregó que “es un día histórico para Paraná, es una obra fabulosa que va a beneficiar a muchísimos vecinos”.

Estuvieron presentes los diputados nacionales Blanca Osuna y Marcelo Casaretto; la diputada provincial Carina Ramos y el senador provincial Juan Carlos Kloss; los secretarios municipales de Obras Públicas, Maximiliano Argento; de Servicios Públicos, Emanuel Redondo; de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos; el responsable de la Unidad Ejecutora Municipal, Julio Arduino; los subsecretarios de Servicios Públicos, Lucas Feltes, de Obras por Administración Gerardo Pastor y de Coordinación de Gestión, Noelia Zampa; los concejales Ana Ruberto, David Caceres, Susana Farías, Fernanda Facello y Sergio Elizar, así como el presidente de la vecinal Hijos de María, Martín Cardozo.

Detalles

Las obras de la primera etapa implican estabilización y canalización en el arroyo Colorado; obras de regulación hídrica, contención y estabilización de taludes; mejoramiento de la trama vial y peatonal mediante repavimentación de calles, cordones cuneta, badenes y reparación de veredas; construcción y colocación de conductos para drenaje bajo calzada; tapado de zanjas; construcción de alcantarillas; mejoramiento del sistema de desagües pluviales; parquización y arbolado de los espacios; mejoramiento del sistema de alumbrado público con la colocación de luminarias de tecnología led; conexión domiciliaria de agua; construcción de playón deportivo; colocación de contenedores para residuos; conexiones domiciliarias de red de gas natural.

Además, se realizarán intervenciones socioambientales desde una perspectiva participativa, con acciones de articulación y consenso entre la ejecución de las obras y de la comunidad para lograr el normal desenvolvimiento de los trabajos. En diciembre del año pasado se realizó una audiencia pública junto a vecinos por las obras que se harán en los dos barrios, de la que participó el intendente Adán Bahl.

El oferente que se presentó es Mundo Construcciones SA.

Una segunda etapa comprenderá los barrios Hijos de María y Lomas del Mirador II.