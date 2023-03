Aumentaron el límite de carga de Tarjeta SUBE

Además, se puede registrar la tarjeta de forma online para acceder a descuentos por Tarifa Social, en caso de que corresponda, o Boleto Estudiantil y realizar trámites como recuperar el saldo en caso de pérdida, rotura o robo, entre otros beneficios SUBE.

Dónde comprar la tarjeta SUBE

SUBE informó que a partir de la resolución 2/2023 publicada en el Boletín Oficial se modificó el mecanismo de actualización de precio de la tarjeta, con el objetivo de garantizar su producción y abastecimiento para todas las localidades del país donde funciona el Sistema Único de Boleto Electrónico en el transporte público de pasajeros.

De esta forma, a partir de ese mes, la tarjeta SUBE tiene un valor de venta al público de $490 en los puntos de venta habilitados.

¿Cómo cargar la SUBE con el celular?

Se puede hacer desde la aplicación del banco en el que se tiene una caja de ahorro. También desde servicios como Pagomiscuentas.com, Mercado Pago, Ualá, NaranjaX o Bimo.

Otra de las opciones es la app Carga SUBE, con la que podés acreditar las cargas y consultar el saldo en tiempo real.

- Seleccionar la opción “Cargar SUBE”.

- Una vez realizado el pago, seleccionar “Acreditar Cargas”.

- Apoyar y mantener la SUBE detrás del teléfono.

La aplicación está disponible para sistemas operativos Android con NFC.

La app "Conexión Móvil SUBE" permite acreditar cargas a quienes no tienen celulares NFC aptos, mediante un dispositivo externo de acreditación que se conecta al smartphone, la tablet o la PC con un cable USB. Desde esta web se puede comprar el dispositivo.

Una vez adquirido el aparatito e instalado la app en el celular o la tablet, el procedimiento es el siguiente:

Paso 1. Conectar el dispositivo de acreditación al smartphone con el cable USB.

Paso 2. Con el celular conectado a Internet por Wi-Fi o datos móviles, abrir la app Conexión Móvil SUBE e ingresar en "Acreditar cargas".

Paso 3. Apoyar la SUBE en el lector. En segundos, la carga pendiente será traspasada a la tarjeta y se verá el mensaje de confirmación.

Tarjeta SUBE: cómo consultar tu saldo

Si tu Tarjeta SUBE quedó con saldo, no te preocupes, porque no tiene vencimiento y va a estar disponible cuando vuelvas a viajar.

-Registrá tu tarjeta SUBE en este link y hacé la consulta en la web.

-A través de la app Carga SUBE y el dispositivo de Conexión Móvil.

- WhatsApp +54 11 6677 7823.

- 0800-777-SUBE (7823).

¿Qué es la tarjeta SUBE?

Es la tarjeta con la que podés pagar tus viajes en colectivos, subtes y trenes.

Perdí / me robaron / se rompió mi tarjeta, ¿cómo la doy de baja?

Si tenías tu cuenta creada, podés darla de baja:

Desde Mi SUBE o app SUBE. Luego de darla de baja, asociá tu nueva tarjeta.

En nuestros Centros de Atención, con tu documento de identidad.

Llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 1 con tus datos personales y tu clave SUBE. Podés llamar todos los días, durante las 24 horas. Seleccioná el motivo de baja y asociá tu nueva tarjeta.

Recibirás un correo electrónico en 72 h. hábiles, informando si tenías saldo y los pasos a seguir para recuperarlo. También, podés consultarlo en nuestro 0800-777-SUBE (7823), opción 3.

Si encontrás la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

Olvidé la clave de mi cuenta

Si no recordás tu clave de 4 dígitos, podés gestionar una nueva:

- Desde la web, si contás con la dirección de mail.

- Llamando al 0800-777-7823, opción 3.

- En cualquier Centro de Atención, con tu último DNI vigente.

¿Dónde puedo comprar una SUBE?

Encontrá tu Punto SUBE más cercano.

¿Querés saber si tu cuenta está registrada?

Enterate al ingresar tu DNI o Nº de SUBE acá.

¿Qué hago si se borraron los números de mi tarjeta?

Encontralos en la app Carga SUBE o consultalos en la web ingresando a tu cuenta SUBE.

Tengo varias tarjetas, ¿cómo sé cuál es la mía?

Desde tu cuenta podes ver el número de la tarjeta asociada. Ingresá y revisá cuál es la tuya.

Si no recordás cuál está registrada averigualo al ingresar tu DNI o Nº de SUBE acá.

¿Mi saldo se vence?

Si tu SUBE quedó con saldo, no te preocupes, porque no tiene vencimiento y va a estar disponible cuando vuelvas a viajar. Podés revisar tu saldo en la app Carga SUBE y el dispositivo de Conexión Móvil.