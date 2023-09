Aumenta la Tarjeta SUBE: a cuánto se vende

Además, comunicaron que "para quienes viajen en el Área Metropolitana de Buenos Aires seguirá vigente el beneficio del sistema de Red Sube, que abarca hasta 5 combinaciones en el transporte público durante 2 horas y aplica un descuento del 50% en el segundo viaje y un 75% a partir del tercero".

Tarjeta SUBE colectivos

Tarjeta SUBE: cómo consultar tu saldo

-Registrá tu tarjeta SUBE en este link y hacé la consulta en la web.

-A través de la app Carga SUBE y el dispositivo de Conexión Móvil.

- WhatsApp +54 11 6677 7823.

- 0800-777-SUBE (7823).

¿Qué es la Tarjeta SUBE?

Es la tarjeta con la que podés pagar tus viajes en colectivos, subtes y trenes.

Perdí / me robaron / se rompió mi Tarjeta SUBE, ¿cómo la doy de baja?

Si tenías tu cuenta creada, podés darla de baja:

Desde Mi SUBE o app SUBE. Luego de darla de baja, asociá tu nueva tarjeta.

En nuestros Centros de Atención, con tu documento de identidad.

Llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 1 con tus datos personales y tu clave SUBE. Podés llamar todos los días, durante las 24 horas. Seleccioná el motivo de baja y asociá tu nueva tarjeta.

Recibirás un correo electrónico en 72 h. hábiles, informando si tenías saldo y los pasos a seguir para recuperarlo. También, podés consultarlo en nuestro 0800-777-SUBE (7823), opción 3.

Si encontrás la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

Tarjeta SUBE: qué hacer si olvidé la clave de mi cuenta

Si no recordás tu clave de 4 dígitos, podés gestionar una nueva:

- Desde la web, si contás con la dirección de mail.

- Llamando al 0800-777-7823, opción 3.

- En cualquier Centro de Atención, con tu último DNI vigente.

¿Dónde puedo comprar una SUBE?

Encontrá tu Punto SUBE más cercano.

Tarjeta SUBE: ¿querés saber si tu cuenta está registrada?

Enterate al ingresar tu DNI o Nº de SUBE acá.

¿Qué hago si se borraron los números de mi tarjeta SUBE?

Encontralos en la app Carga SUBE o consultalos en la web ingresando a tu cuenta SUBE.

Tengo varias tarjetas SUBE, ¿Cómo sé cuál es la mía?

Desde tu cuenta podes ver el número de la tarjeta asociada. Ingresá y revisá cuál es la tuya.

Si no recordás cuál está registrada averigualo al ingresar tu DNI o Nº de SUBE acá.

Tarjeta SUBE: ¿mi saldo se vence?

Si tu SUBE quedó con saldo, no te preocupes, porque no tiene vencimiento y va a estar disponible cuando vuelvas a viajar. Podés revisar tu saldo en la app Carga SUBE y el dispositivo de Conexión Móvil.

Se puede conocer el saldo usando WhatsApp

Ahora permite -a través de un nuevo canal de comunicación por medio de WhatsApp- podés conocer cuál es el saldo de tu tarjeta. Se hace a través de un chatbot denominado SUBI.

La función permite tanto saber el saldo y como conocer donde comprar una tarjeta nueva. Para hacerlo funcionar, hay que agendar en el teléfono, como si fuera cualquier contacto, el número +5491166777823. El mismo se encarga de atener consultas de lunes a viernes entre las 8 y 20 horas. También se pueden hacer consultas puntuales a través del correo electrónico, enviando el mensaje a la dirección suberesponde@sube.gob.ar.