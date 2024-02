Arranca el juicio oral contra José Alperovich, acusado de abuso sexual

Desde que comenzó la investigación, Alperovich pidió licencia en la Cámara Alta hasta el fin de su mandato. Una de las últimas consecuencias políticas fueron los cuestionamientos a su hija, la exlegisladora provincial Sara que, antes de la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo, sonaba como futura Secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad de la provincia en el nuevo gabinete. El colectivo "Ni Una Menos" criticó en un documento la posible decisión oficial por considerar que utilizó su cargo para defender a su padre y cuestionar a la víctima.

"Esto no hace más que reforzar la asimetría de poder que existe entre la víctima y Alperovich. Creemos que es un mensaje peligroso y aleccionador para todas las mujeres, pero en especial para las víctimas de delitos sexuales y de violencias ejercidas por integrantes del poder político, afirmar que las víctimas mienten y son instrumentadas por personas externas para sacar réditos políticos".

Como resultado, según publicó Ámbito, Sara no fue designada y desestimó un ofrecimiento para que se hiciera cargo de la Secretaría de la Juventud de la provincia. En la actualidad, el exsenador dedica su tiempo a los negocios familiares relacionados con el rubro automotriz y la producción agropecuaria, entre otros.

La denuncia a José Alperovich

La víctima denunció que los ataques sexuales -tres de abuso y seis de violación- ocurrieron en un departamento en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, y en Tucumán.

Por esta razón, la causa comenzó a ser tramitada en ambos lugares hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó la decisión de que el proceso se concentre en la CABA, pese a los esfuerzos que hizo la defensa, a cargo del abogado Mariano Cúneo Libarona. Este último fue reemplazado antes de fin de año por su hermano Matías, al haber asumido como Ministro de Justicia de la Nación.

La decisión del máximo Tribunal de Justicia fue en mayo de 2021, en línea con lo dictaminado por el Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal, quien se había manifestado para que la causa se tramite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°35 de la Ciudad de Buenos Aires.

En diciembre de 2020, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 10 de CABA y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), cargo del fiscal Santiago Vismara y de Mariela Labozzetta, habían solicitado que se cite a indagatoria a Alperovich por considerar que "lo denunciado se enmarcaba en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y acoso laboral por razones de género".

Remarcaron, en los hechos que habrían sucedido entre 2017 y 2018, que los casos de abuso sexual se cometen en un ámbito de intimidad donde no siempre es posible contar con testigos directos de lo ocurrido. "Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades para denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna", sostuvieron.

Otros datos que señalaron los fiscales fueron la diferencia de edad, 35 años; la situación de dependencia laboral; el hecho de que Alperovich era un reconocido político con influencia provincial y nacional, y que gobernó durante años en Tucumán, en donde residía la víctima.

El procesamiento de José Alperovich

El abril de 2022, el exsenador nacional declaró en forma virtual ante el juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35. En la audiencia, que duró alrededor de una hora y media, negó los hechos que se le imputan y se negó a responder preguntas. Unos días más tarde, Rappa procesó a Alperovich por los delitos sobre los que fue denunciado y por considerar que se cometieron "mediando abuso de poder y autoridad". Hizo hincapié en que la víctima sufrió un "sometimiento sexual ultrajante".

Durante 2023, la defensa del exgobernador reclamó que sea juzgado por un jurado popular, lo que fue rechazado por el juez de primera instancia, Rappa, por la Cámara del Crimen y luego por el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan Ramos Padilla. De acuerdo a este último, los juicios por jurados no están previstos para la justicia nacional -aunque está previsto en la Constitución Nacional el Congreso no sancionó una ley que lo regule- y que el delito por el que está acusado no fue transferido a la Ciudad de Buenos Aires, donde su justicia si tiene jurados de ciudadanos.

El juicio que arrancará este lunes se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal 29, a cargo de Ramos Padilla, y se espera que declaren más de 80 testigos.

Fuente: Ámbito