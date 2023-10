Argentino en Israel: "Irme sería una traición"

Isra Cinmann , un argentino que vive en Israel, dialogó con AHORA y confirmó que son varios los focos de conflicto que se han abierto en las últimas horas: "Lo importante es tener en cuenta que estamos preparados para un ataque masivo, no se descarta nada. Asimismo, en las últimas 48 horas, ha ido cambiando la situación. Se han encontrado banderas del Isis en los territorios que se han atacado, lo cual es novedoso. Y una de las cosas más difíciles de eliminar es una ideología".

Cinman, que es director del Instituto Cinman, resaltó: "Yo no formo parte del operativo, para mí irme sería una traición. Estamos haciendo todo lo posible para que esto se revierta. Es muy doloroso ver lo que está pasando. Hamás no es palestina, es una organización terrorista, ataca civiles. Esto no es contra Israel, esto es el dilema civilización o barbarie".

En tota son seis los argentinos que ya han fallecido en Israel en el marco del conflicto con Palestina.