Ante la falta de espacios, estudiantes de la Uader vuelven a reclamar por un edificio propio

Durante la jornada del jueves, publicó Entre Medios, proliferaron las quejas por falta de lugar y sillas en el aula, recalcando que muchos debieron resignarse a sentarse en el piso e incluso hay quienes no llegaron a ingresar y escucharon a medias la clase desde afuera.

A raíz de esta situación, estudiantes emitieron un comunicado para exponer la problemática y reclamar acciones al respecto.

El comunicado

Hace unas semanas comenzaron las clases en la FHAYCS UADER y, como todos los años, nos encontramos con aulas superpobladas, compañerxs cursando sentados en el piso por falta de sillas y otros que directamente no entramos en las aulas y tenemos que intentar escuchar la clase desde afuera.

Ni lxs estudiantes ni lxs docentes damos abasto, algunos ofrecen filmar sus clases o cambiarnos de comisiones, pero sabemos que estas medidas son paliativas y que no resuelven el problema de fondo, porque no son lxs docentes quienes deben dar respuestas al problema estructural que tiene nuestra universidad: LA FALTA DE EDIFICIO PROPIO.

Desde su creación, la UADER no cuenta con un edificio que contenga a lxs estudiantes que decidimos formarnos en ella, debiendo cursar en distintas escuelas de la ciudad de la provincia y, específicamente, de la ciudad de Paraná y alrededores. Esto se debe a que nunca hubo voluntad política por parte de los gobernadores que tuvieron mandato en la provincia, ni de los rectores y demás autoridades de la UADER. El edificio propio es siempre una promesa por cumplir.

A lo largo de los años, toda la comunidad educativa de la UADER nos movilizamos y reclamamos por que se destine el presupuesto necesario para finalizar el edificio de la UADER que hoy está iniciado y paralizado.

Nos encontramos en una situación crítica debido a la crisis económica que atravesamos como país y las medidas de ajuste que se llevan adelante para pagar la deuda externa al FMI. Somos cada vez más lxs estudiantes que debemos salir a trabajar para sostener nuestros estudios. Y no contar con las condiciones debidas para poder cursar en las aulas de la universidad, sumado a que debemos movernos de escuelas durante el mismo día para seguir cursando, es un factor determinante a la hora de decidir si continuamos estudiando. No podemos seguir sosteniendo la normalización de la deserción que hay en las carreras, donde muchas veces escuchamos que ‘las aulas llenas son un problema de principio de año, porque después no queda ni la mitad de estudiantes’.

Exigimos a las autoridades de la FHAYCS que tomen medidas urgentes sobre las condiciones áulicas y la sobrepoblación de las cátedras. Y al rector de la UADER y al Gobierno de la Provincia que continúen con la construcción del edificio propio.