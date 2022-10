Anses y IFE 5: como inscribirse desde este lunes para el bono de $45.000

"Así como en su momento hicimos el IFE, ahora vamos a sacar este bono y con él vamos a llegar a los más marginados, olvidados y postergados", indicó el presidente Alberto Fernández en el marco del acto por el Día de la Lealtad.

Fechas de Anses: cuándo se cobra el IFE 5

La medida entrará en vigencia el lunes 24 de octubre y el monto total se pagará en dos cuotas de $ 22.500 en noviembre y diciembre. Así lo confirmó el ministro de Economía Sergio Massa junto a Fernanda Raverta, quien dirige el organismo previsional.

Este nuevo bono fue financiado con fondos provenientes del "Programa de Fomento Exportador", también conocido como dólar soja. Aunque Massa descartó la posibilidad de que sea permanente.

Anses: quién cobra el IFE 5

Sergio Massa señaló que el bono de refuerzo de ingresos podrán cobrarlo aquellas personas que "hoy no tienen nada: no tienen un plan, no tienen la Asignación Universal, no tienen seguro de desempleo, no tienen trabajo y sienten que el Estado no los está protegiendo".

En esta línea, los beneficiarios serán aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Trabajar informalmente.

No ser parte del Potenciar Trabajo.

No ser titular de la Asignación Universal por Hijo.

No cobrar Tarjeta Alimentar.

No cobrar la prestación por Desempleo.

Anses: ¿cómo inscribirse al IFE 5?

Si bien el organismo provisional todavía no habilitó un formulario de inscripción para acceder al nuevo bono, Massa adelantó que "para recibirlo, el beneficiario deberá inscribirse en Anses". Por eso, es importante que los interesados actualicen sus datos personales y cuenten con una Clave de Seguridad Social válida.

Anses: cómo actualizar ms datos para cobrar el IFE 5

Para actualizar tus datos personales podés consultar tu información personal a través de Mi ANSES con tu CUIL y Clave de Seguridad Social. En caso de no tener clave, deberás ingresar a Clave User (anses.gob.ar) y gestionarla.

Si los datos de domicilio y de contacto son erróneos, se podrán modificar mediante la aplicación o llamando a la línea de contacto del organismo previsional 130, de 8 a 20 hs.