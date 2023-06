Amor por los animales: "El abandono siempre sucedió pero ahora por la economía se da más"

"No me importa perder la vida"

"No me importa perder la vida" Elisa Carrio asegura que sufrió un atentado

En cuanto a las acciones del grupo, la proteccionista manifestó: "Nosotros lo que hacemos es ir a buscarlo, generalmente lo que pedimos es que si saben de algún caso lo denuncien. Pero como somos voluntarias no tenemos tantas posibilidades porque no tenemos un poder para entrar a las casas pero sí, desde la educación, de hablar con la persona y ayudar a que no pase lo peor que sería que el animal pase hambre o esté en mal estado".

Por otro lado, la joven destacó que no tienen "un refugio, nos manejamos con hogares de tránsito". En lo que refiere al medio de contacto el mismo es a través de redes sociales, específicamente Facebook e Instagram en "Huellitas laguna paiva". "Nos pueden ayudar con dinero o con donaciones de comida, muchas veces lo que les pedimos es cuando nos queda una ropita que está deshilachada o manchada que nos las envíen para hacer abrigos cuchitas", cerró.