Alicia, pensionada de guerra: "Debíamos ser reconocidas"

"Estuve más de una década luchando en la Justicia para que se nos reconozca como veteranas. Si bien no estuvimos en el campo, como enfermeras militares estábamos en una de las seis bases desde donde se atacó. Pero debíamos ser reconocidas en su totalidad", indicó Reynoso. Y agregó: "Hay muchos silencios en esto, medias historias. En 2009 empecé a levantar la bandera por la visibilidad de las mujeres, sino quedábamos como esa parte de la historia que se cuenta pero no se reconoce. Como las Patricias Argentinas. Acá pasaron 200 años para que supiéramos quiénes habían cosido la bandera de Manuel Belgrano. Eso mismo iba a pasar con las enfermeras, pero afortunadamente no fue así".