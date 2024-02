Alertas por el calor en 15 provincias argentinas: algunas rondan los 40°

Embed - Ahora Tv on Instagram: "HASTA 45° El Servicio Metereológico Nacional elaboró el ranking de ciudades más calurosas del país, en medio de la ola de calor que azota a todo el territorio argentino. Deslizá y conocé las ciudades con temperaturas más elevadas en Argentina este sábado. En Entre Ríos, Gualeguachú y Paraná fueron las ciudades más calientes, pero no se acercaron a las cifras de las localidades que superaron los 40°C. Se ubican en distintas posiciones de acuerdo al nivel de humedad, ya que la temperatura registrada fue la misma. Se espera que la ola de calor continúe al menos durante la mayor parte de la semana próxima, hasta la llegada de un frente frío y lluvias hacia el fin de semana. Recordá tomar las medidas de precaución necesarias durante estas jornadas de intenso calor. Es recomendable ingerir abundante agua, no ingerir alimentos con mucha grasa o azúcar, no exponerse al sol o hacer actividad física en horarios de mayor temperatura, y usá ropa holgada y de colores claros. #temperatura #oladecalor #golpedecalor #calor #argentina #ranking #ciudades #entrerios #smn #metereologia #meteorologico #serviciometeorologico #clima #parana #gualeguaychu #larioja #santiagodelestero #chaco #ceres #santafe #catamarca"

