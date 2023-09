Alerta en Entre Ríos: a qué hora llegan las lluvias

A qué hora llegan las lluvias a Entre Ríos

Las precipitaciones comenzarían a llegar durante la mañana. No obstante, las lluvias podrían repetirse durante la tarde y noche.

De acuerdo al SMN, el área comprendida por el alerta amarilla "será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes" y "se espera que estén acompañadas por ocasional caída de granizo".

También se anunciaron "ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos". Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm.

Alerta amarillo por lluvias en Entre Ríos: recomendaciones del SMN

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.