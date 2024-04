Alerta en el país por el aumento de casos de psitacosis

Entre los casos investigados se detectaron también casos con diagnóstico de Mycoplasma pneumoniae, y Chlamydia pneumoniae en un número no mayor al esperado. No se han detectado casos de virus influenza A no sub tipificables, ni otros virus respiratorios fuera de los conocidos en circulación. Por otra parte, no se verifica en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) un aumento del número de casos notificados de neumonías.