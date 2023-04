Alerta dengue: trabajan en la prevención en Concordia

"Todavía no tenemos casos positivos, pero sí sabemos que hay circulación comunitaria en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Mucha gente va a entrar y salir este finde, por lo cual inevitablemente va a comenzar a haber casos", explicó García. Y agregó: "Esto es un virus, pero se transmite por un vector, que es un mosquito. Si matamos al mosquito, no se transmite más. Hablamos de responsabilidad individual, para tratar que no se reproduzca. Debemos revisar nuestras casas".