Alerta: piquetes de UTA complican el tránsito entre Paraná y Santa Fe

Piquete Ruta 168 UTA.jpg El corte de UTA del lado de Santa Fe.

Trabajadores que se encuentran en el corte, destacaron que la medida se llevará a cabo a lo largo del día y que los cortes serán intermitentes sin previo aviso".

Vale recordar que UTA confirmó un nuevo paro de colectivos de 48 horas que afecta desde las 0 de principalmente al interior del país durante este jueves y en principio se extiende hasta el viernes.

La medida se decidió luego de que el gremio recibiera la negativa a acordar el aumento salarial para el personal representado en empresas de Corta y Media Distancia del interior del país.

En las ciudades de Santa Fe y Paraná este jueves no hay servicio de colectivos urbanos.

En cambio el servicio de colectivos entre ambas provincias no está alcanzado por la medida de fuerza, pero la situación suscitada este mediodía lo complicó.

Donde no hay paro de colectivos hoy es en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro y Chaco, porque allí se llegaron a acuerdos.

Según adelantaron desde el sector empresario, que participa de las negociaciones, habrá una audiencia este jueves. "En la del jueves la Nación se presentó, no las provincias. Algunas provincias ya acordaron mayores aportes, como les solicitó la Nación, y es donde no habrá paro de colectivos. Entre Ríos no estuvo, por lo que está afectada por la medida junto con las provincias que no acordaron", afirmaron desde el sector empresarial.

Desde UTA en tanto reconocieron que podrían levantar la medida si llegan a un acuerdo durante la audiencia que tendrán este jueves. “Asimismo, informamos que asistiremos a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para el día jueves 22 a las 15 horas, en la búsqueda de la solución salarial que se niega a las trabajadoras y trabajadores representados”, dice al respecto un comunicado difundido.