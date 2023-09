Alerta amarillo por granizo para una zona de Entre Ríos

alerta amarillo 18.png

En está línea desde el SMN recomiendan permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, mantenerse alejado de los árboles y de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Por otro lado, se sugiere no circular por calles inundadas o afectadas y, si hay riesgo de que el agua ingrese a la casa, cortar el suministro eléctrico. Por último se recomienda no realizar actividades al aire libre y no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.