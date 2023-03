Alarmante pronóstico climático de un investigador de la UNL

“ No es común tener olas de calor en marzo. Es probable que la intensidad y frecuencia de estas condiciones se puedan potenciar ”, sostiene Ignacio Cristina , investigador de la Universidad Nacional del Litoral - UNL -. ¿Cómo afecta el cambio climático a los ciclos de El Niño y La Niña?, se pregunta el especialista, quien dio cuenta de un alarmante pronóstico para esta región.

El mundo ya se ha calentado un promedio de 1,2 grados desde que la Revolución Industrial marcó el comienzo del uso generalizado de combustibles fósiles. La mayoría de las estimaciones indicaban que el calentamiento de 1,5 grados no llegaría hasta al menos principios del 2030. La ola de calor no es un hecho aislado y es inevitable no asociarla a los efectos del cambio climático, apunta un informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global.