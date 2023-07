Agmer reclama atención odontológica para afiliados a Iosper

San Salvador es uno de los cinco de los diecisiete departamentos de la provincia en los que el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) no ha podido restituir las prestaciones odontológicas a sus afiliados.

Después de una disputa que llegó a la Justicia y en la que arbitró el Poder Ejecutivo provincial, el Colegio de Odontólogos debió rever su política de sancionar a los odontólogos que firmaran acuerdos con obras sociales por fuera del régimen arancelario de la entidad. Así Iosper pudo empezar a firmar acuerdos con entidades profesionales y odontólogos en forma individual.

Pero a la fecha sólo se han sumado 126 odontólogos como prestadores de Iosper. Aunque en cinco departamentos no se ha llegado a ningún acuerdo: Villaguay, San Salvador, Concordia, Federal y Feliciano.

La seccional San Salvador de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), sindicato que integra el directorio de Iosper, con la docente Adriana Hepp, "Seguimos en contacto con los presidentes de los círculos de esos departamentos. Y se continua con la convocatoria a que firmen los profesionales interesados convenio individual con Iosper", señala a Entre Ríos Ahora el gerente de Administración de la obra social, Armando Schmidt.

Schmidt señaló que desde Iosper "estamos día a día haciendo las gestiones a fin de sumar profesionales en toda la provincia. Estamos efectuando los pagos entre 1 y 3 días hábiles desde la presentación de la facturación".El sindicato docente sumó su colaboraciónAl respecto, el secretario adjunto de Agmer San Salvador, Jorge Pintos Lezcano, manifestó "la necesidad de invitar a los odontólogos a realizar convenios particulares, ya que se está viendo que se están realizando convenios particulares directamente con los odontólogos y no con los círculos. Esto se debe a que los círculos no están queriendo realizar convenios con la obra social debido a una preocupación dentro de todos los trabajadores, no solo de los docentes, que piden la asistencia de este servicio".

El dirigente indicó que "esto se ha realizado en muchos departamentos, y aunque no son todos los odontólogos del departamento, algunos están haciendo convenios particulares que no se replican en nuestros departamentos, especialmente en Concordia, San Salvador y Villaguay, ya que la mayoría pertenece al círculo odontológico de la ciudad de Concordia".

Al respecto, resaltó que "se desconoce si existe algún tipo de presión o cuál es el inconveniente que impide realizar un convenio con la obra social, pero esto perjudica a todos los trabajadores afiliados a la obra social".

Por otro lado, Pintos recalcó que «la mayoría de todos los empleados públicos tienen la obra social Iosper y no se sabe si esto pasa por un tema de rentabilidad o cuál es la diferencia que existe con la obra social, pero esto sí nos perjudica a todos los trabajadores afiliados de la obra social desde hace mucho tiempo». Es por eso que desde Agmer se solicitó a los odontólogos que realicen convenios con Iosper, ya que tiene muchos afiliados y es una obra social importante para la región.

"Es importante destacar que en algunos departamentos se pasó mucho tiempo sin servicio ni prestación odontológica, y ahora se pudo lograr en algunos departamentos que antes tenían que irse a otra provincia a realizar las prestaciones odontológicas y ahora por lo menos tienen dónde recurrir. No son todos los profesionales que están matriculados en los departamentos, pero por lo menos tienen algunos profesionales donde atenderse", acotó el gremialista.

