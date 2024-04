Agmer realizará paro docente: "Va a tener altísima adhesión"

"Ante esta situación, que significa una reducción salarial para 1.650.000 docentes que perciben el Fonid, quedarían con rebaja salarial en un contexto que venimos con pérdida salarial", argumentó.

En ese sentido, lamentó que "se pierde el Fonid, se pierde la paritaria nacional que significa que no se actualiza el Fonid y no se fija un piso salarial". Además, dijo que reclama por "los fondos nacionales que deben llegar a las cajas provinciales como la de Entre Ríos que tuvimos novedades que no se estarían girando".

"El paro tiene ejes contundentes y claros. Son los mismos que reclaman los mismos gobernadores, pero que por las características personales del Presidente de la República esto públicamente se expresa", advirtió Pagani.

En ese sentido, anticipó: "Los trabajadores vamos a expresarnos con mucha contundencia en todo el país, con un paro que va a tener una altísima adhesión porque la pérdida del Fonid, no tener piso salarial, anulada la paritaria nacional salarial más la quita de fondos provinciales para las cajas previsionales es un tema absolutamente grave y nos lleva a un escenario no es el deseado pero que no hay opción".

Reclamo de Agmer