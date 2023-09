Afirman que la imagen de Santa Teresita lloró

Transporte en conflicto Colectivos: desde UTA "no permitirán" suspensiones

Así lo contó una vecina que presenció el momento. " Le vi la lágrima del ojo izquierdo y le bajaba hasta el mentón ", expresó Marta. En ese sentido, el Sacerdote Jorge Turrún expresó: "No hay que temer. Son regalos que hace Dios".

Sin embargo, según publicó La Pirámide, no es la primera vez que sucede. Hace algunos años, la Virgen Milagrosa hizo lágrimas de sangre, según indicaron testigos.

Los feligreses consideran que es necesario prestarle atención al mensaje detrás de las lágrimas. "Nos conmueve el alma ver que nuestra Madre nos está dando su consuelo, tanto a los argentinos como al mundo entero", resaltó una fiel.

En tanto, el padre Otto Kalengerg explicó que "se lo entiende como una manifestación de Dios en medio de su pueblo, no hay una explicación exacta, es la fe lo que sostiene este hecho".

"Esta situación se da en la semana que estamos pronto a comenzar la novena de la fiesta patronal de nuestra parroquia, el próximo 1° de octubre", sostuvo.

Otros casos dónde la Virgen lloró

En el año 1959, fue emplazada la imagen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en la esquina de Juan José Millán, junto a la Parroquia Santa Teresita.

Pero el día miércoles 6 de diciembre de 1995, la ciudad se vio conmovida por un hecho nunca ocurrido, la imagen de la virgen lloraba. Durante todo el día se vio el desfile de centenares de personas, católicos o no, deseosas de ver si era verdad.

El hecho aparentemente ocurrió en el momento en que los feligreses de la parroquia Santa Teresita, asistieron al Rosario de la Aurora y el oficio religioso en honor a la patrona de la ciudad. Terminado el oficio religioso, una señora se detiene junto a la imagen y ve que de los ojos de la imagen surgían lagrimas que caían hacia el mentón.

Las autoridades eclesiásticas no son de manifestarse en forma inmediata, pero entonces el Padre Pablo Kolomi, dijo: “yo no puedo opinar si esto tiene interpretación científica. Lo que puedo decir es que no es algo que ocurra por primera vez a nivel mundial, ni en Argentina. Se ha comprobado que distintas imágenes, han derramado lágrimas, que al ser analizadas, se comprobaron que eran lagrimas humanas…”