Afiliados a OSDE no tienen cobertura hace 21 días: la causa

Afiliados a la obra social prepaga OSDE denuncian que hace 21 días no tienen atención . En contacto con con AHORA, Fernando Vázquez Vuelta , de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) explicó el origen del problema.

"Es un conflicto que, en principio era con todas las prepagas. A fines de febrero se denunció los convenios porque no acompañaban el contexto inflacionario. Se fue trabajando en acuerdos, que han sido beneficiosos. Con todas hemos arreglados pagos o prórrogas. No ha sido así con OSDE. Llegó una propuesta, se hizo una ronda con los círculos médicos y la votación fue no aceptarla", explicó Vázquez Vuelta.