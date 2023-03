Abuso infantil: "Deberíamos hablar de violencia sexual en menores"

Sobre lo que establece la norma al respecto de este delito, el funcionario indicó: "Lo fundamental tiene que ver con el consentimiento. El Código Penal entiende que no se puede prestar el consentimiento por debajo de los 13 años de edad. Si una persona menor de edad no puede consentir, por más que no rechace. Es un delito, es violencia sexual". Y agregó: "La confusión pasa por casos donde menores de 14, 15 o 16 tienen una relación con un mayor de edad. La ley, lo que entiende, es que se debe analizar la madurez sexual de la víctima. Antes se denominaba estrupro. Desde una perspectiva de género y de infancia, estamos haciendo un juicio sobre la madurez, ha quedado desaggiornado".

