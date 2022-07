Silvina Batakis se reunirá el lunes con el FMI

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, colaboró en las gestiones para armar los encuentros que mantendrá la ministra en los Estados Unidos. Cabe recordar que Massa tiene buenos vínculos con la administración norteamericana. Ante la crisis cambiaria que llevo al dólar libre a rozar los 350 pesos, el Gobierno apuesta a “empoderar” a Batakis para que pueda llevar adelante el programa comprometido con el Fondo que demanda, entre otras medidas, un importante ajuste fiscal.

De esta manera, Alberto Fernandez ratifica que está dispuesto a “dar pelea” y amenazó: “Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer”.

En este marco, en los encuentros que tiene la ministra con el Presidente y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, comentan, se analizan medidas que permitan obtener más dólares del campo.

En Economía niegan que se vaya a fijar un “dólar soja” 30 a 40% superior al actual para que los productores liquiden los más de 14.000 millones de dólares en producto que tienen en existencias. Cabe recordar, no obstante, que el Gobierno también había desmentido en su momento medidas para el dólar turístico que finalmente se adoptaron.