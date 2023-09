Ximena Capristo reveló el último pedido de Silvina Luna

“La última vez la vi internada en el hospital”, comenzó. Haciendo referencia a su marido, Gustavo Conti, y a la modelo, agregó llorando: “Estuvimos abrazados mucho, la besamos, le dijimos que la amábamos y... no lo puedo creer”.

nmediatamente después, visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, la panelista compartió cuál fue el último deseo que Silvina Luna expresó a ella y a su esposo. “Nos llamó, porque en ese momento ella había estado intubada y ya la habíamos llorado porque pensábamos que no iba a salir adelante, entonces la fuimos a ver al hospital, y esa fue la última vez que la vimos”, explicó.

“Nos pedía que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos”, dijo Capristo. Para finalizar, devastada, Ximena cerró: “La verdad es que me cuesta un montón hablar de esto. Es algo que no lo puedo creer”, publicó El Trece.