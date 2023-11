Wanda Nara y Mauro Icardi tomaron una drástica decisión

Si bien la hermana de Zaira Nara ya anunció la noticia, todavía no hay mayores detalles de lo que será la segunda boda de una de las parejas más mediáticas de la Argentina. En esa misma línea, también mostraron una parte de la entrevista que le hicieron a la conductora de Masterchef Argentina (Telefe) en la que ella dijo que la propuesta de Mauro es “muy reciente” y que todavía no pudieron definir nada.

Asimismo, Wanda aclaró que no siente que su reciente enfermedad los haya unido más como pareja. “Pero sí es verdad que comprobás cuán real es ese compromiso que tomás cuando te casás de ‘acompañarse tanto en la salud como en la enfermedad’”, explicó.

A fines de octubre, Wanda confirmó que padece leucemia. Y algunos días después, en Ballando con le Stelle, la versión italiana del reality Bailando con las estrellas que se emite por la RAI, la mediática destacó un gesto significativo de Icardi durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

“La cosa más linda que he visto de Mauro en estos diez años juntos fue cuando me diagnosticaron mi enfermedad”, afirmó la conductora argentina. Y aprovechó para revelar el comportamiento de su marido que la conmovió: “Recuerdo que una noche estaba durmiendo y me levanté no sé, alrededor de las cuatro de la mañana, y lo vi a Mauro con el teléfono buscando dónde curarme por todo el mundo, dónde atenderme”.

“Lo he visto verdaderamente mal. Cuando uno se casa, se dice en el bien, en el mal y en la salud; uno lo dice que lo da por sentado, pero no está por sentado. La vida te lleva a tantas situaciones donde ves el verdadero amor”, reflexionó la mediática, muy emocionada por el cariño y la contención que recibió del padre de sus hijas menores, Isabella y Francesca.

La hermana de Zaira Nara aseguró que “al verdadero amor lo ves cuando estás mal, en esas situaciones complicadas”. De esta manera, la empresaria dejó en evidencia la fortaleza de su relación con el jugador de fútbol del Galatasaray y también resaltó la importancia de la compasión y el apoyo incondicional en los momentos de adversidad.

Wanda Nara habló de su enfermedad y de Mauro Icardi

En otra oportunidad, la exconductora de Masterchef contó en el ciclo de la televisión italiana detalles de cuando se había enterado que estaba enferma. Tras haber estado seis meses conduciendo el ciclo de Telefe Masterchef, se fue a hacer una serie de estudios de rutina previos a su viaje a Milán. “Allí me salieron valores un poco extraños”, señaló.

Nara recordó la repercusión que su problema de salud había tenido en los medios, cuando ella todavía no había hecho ninguna referencia al tema. Y contó que sus hijos estaban tristes por todo lo que escuchaban. “Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento”, dijo.

Además, relató que sus hijos se pusieron contentos cuando se enteraron de que iba a bailar, porque sentían que todo iba bien. En ese momento, mientras intentaba explicar lo que le daba el baile, Wanda no pudo contener el llanto. “Si lo hago es para demostrar que estoy bien”, reconoció entre lágrimas.

Fuente: Teleshow