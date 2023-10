¿Wanda Nara se lanza como cantante?

Wanda también tiene pensado incursionar en la música y sueña con poder lanzar el tema del verano. Tal vez por ese motivo estuvo viendo a L-Gante: “Se viene algo nuevo que próximamente van a ver”.

Sobre su salud, no dio demasiados detalles ni le puso nombre a su enfermedad: “Es difícil hablar porque no sabés si te van a entender o te vas a prestar a comentarios que en un momento así no estás con ganas de escuchar”.

Sin embargo, según publicó Noticias Argentinas, remarcó que algún día alzará la voz para alentar a otras personas que estén pasando lo mismo: “En algún momento voy a hablar un poco más así puedo acompañar a los que estén pasando lo mismo”.