Vuelve a Netflix "Doctor House", una de las mejores series de la historia de la televisión

“Dr. House” cambió los dramas médicos

Dr. House ha sido célebre por revolucionar la estructura narrativa de los dramas médicos a principios de siglo, centrándose más en el desarrollo y profundidad de sus personajes que en los misterios médicos en sí. La producción se inspira en la columna de la Dra. Lisa Sanders publicada en The New York Times, llevando a la pantalla la genialidad irónica y satírica del Dr. House, quien lidera un equipo de diagnóstico en el Hospital Universitario Princeton-Plainsboro ubicado en New Jersey. Sus métodos poco convencionales frecuentemente generan conflictos con la directora del hospital, Lisa Cuddy, interpretada por Lisa Edelstein.

El casting de Hugh Laurie

El actor se adjudicó el papel protagónico de Dr. House, tras una audición inusual que convenció a Bryan Singer, director del piloto, y al equipo de producción. Singer, inicialmente buscó un actor estadounidense para evitar inconvenientes con los acentos, pero quedó impresionado con la actuación de Laurie, desconociendo su origen británico.

El proceso de selección para el papel principal incluyó audiciones de actores reconocidos como Denis Leary, Rob Morrow y Patrick Dempsey. Sin embargo, la audición de Laurie, realizada en el baño de un hotel en Namibia debido a su compromiso con la película El vuelo del Fénix, sobresalió no solo por su improvisación usando una sombrilla como bastón, sino también por su capacidad para encarnar al personaje, haciendo que el equipo de producción lo seleccionara pese a sus aprensiones iniciales sobre su aspecto y origen.

Laurie, cuyo interés inicial se basaba en la creencia de que su personaje, House, sería secundario frente a Wilson, descubrió luego su protagonismo al leer el guion del episodio piloto. A pesar de sus dudas iniciales, el actor británico, hijo de un médico de profesión, expresó su sentimiento de culpa por recibir una remuneración mayor por interpretar una versión ficticia de su padre, destacando así una conexión personal con el papel que desempeñaría en la aclamada serie.

Un reparto a la altura de la serie

Además de Hugh Laurie, el reparto incluyó a Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson), Omar Epps (Dr. Eric Foreman), Jesse Spencer (Dr. Robert Chase), y otros talentosos actores como Jennifer Morrison, Peter Jacobson, Olivia Wilde, Kal Penn y Amber Tamblyn. Este título, que ha dejado un legado perfecto en el género de drama médico, ofrece una mirada única sobre los desafíos éticos y personales dentro de la medicina a través de casos intrigantes y una narrativa rica en complejidad emocional.

Con su regreso a Netflix, Dr. House se posiciona una vez más en el foco de atención, permitiendo a una nueva generación descubrir el carisma del médico ficticio y su singular enfoque para resolver casos que desafían cualquier explicación convencional. La inclusión de la serie en la plataforma de streaming subraya la importancia de este clásico moderno en la cultura televisiva.

Fuente: Teleshow