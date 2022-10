Viral de Chris Martin: el sorprendente gesto del cantante de Cold Play

Samuel, otro de los vendedores que además tocó la batería, agregó en sus redes sociales: “Flojito el cliente que me vino a comprar hoy”. Luego compartió un video en el que contó cómo fue la experiencia y otros de las zapadas cuando con el cantante -guitarra en mano-, entonaron temas de Oasis y “De música ligera” de Soda Stereo.

Cómo fue la visita de Chris Martin a una tienda de música

“Vamos a contar como fue lo de Chris Martin”, dijo en un video uno de los vendedores y otro agregó que no lo podía creer y que estaba temblando. Luego, siguieron: “Vino primero la jermu (mujer) hablando en inglés, mucho no le entendimos porque hablaba muy rápido, la cosa es que se va y veo que pasa un flaco alto al local de al lado y digo es él, y cuando pasa hace así (pulgares para arriba)”.

“Nos quedamos hablando, ‘es él. es él, es él’ y viene, y agarra una guitarra del local, y dice ‘vamso a tocar algo, ¿quié quieren tocar?’, ‘Oasis’ le digo”, contó Samuel y también tocaron “De música ligera”. “Y además, nos anotó con tres entradas, ¡y encima compró! Redondito”, celebraron.

La banda inglesa liderada por Chris Martin vino para presentar su disco Music of the Spheres y ya comenzó con la ronda récord de diez estadios River Plate. “Es el mejor martes de mi vida”, dijo el cantante al iniciar su primer show, luego de abrir con “A Sky Full Of Stars”.

“Tienen las mejores voces del mundo aquí en Argentina. Amo cantar para ustedes, pero más amo que ustedes canten para nosotros. Así que ahora van a cantar para nosotros”, pidió para anunciar el cover de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo, que ya habían hecho en 2017 cuando tocaron en La Plata y que Martin interpretó para la gira Gracias Totales. “Gracias Zeta, Charly y Gustavo”.