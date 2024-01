Video: la reacción de Emilia Mernes a una pregunta sobre Javier Milei

Emilia Mernes, sobre su último trabajo: "Me he inspirado en artistas mujeres a las que admiro"

En otro tramo de la entrevista, la joven entrerriana aseguró: "Me he inspirado en artistas mujeres a las que admiro mucho, las cuales sus letras a mí me han cambiado hasta un día triste o me han ayudado con alguna situación. Entonces, a mi manera yo he querido con este álbum y con estas canciones como llenar esas autoestimas, subir esas autoestimas, luchar contra las inseguridades".