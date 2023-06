URGENTE: ¿Charly García está grave?

Desde Perfil se comunicaron con un allegado del músico, quien expresó: “No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.

Por otro lado, la periodista Ayelén Velázquez se comunicó con la pareja y el hijo del cantante y pianista y confirmó que la situación de salud de Charly no ha cambiado: “Charly García está bien, no pasa nada. Mecha y Migue no tienen idea de dónde salió esa información”.