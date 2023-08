URGENTE: Araceli González sufre una terrible enfermedad

“Me están preguntando mucho acerca del SIBO y yo soy muy novata con esto”, introdujo la mamá de Flor Torrente y Tomás Kirzner. Y añadió: “Me acaban de diagnosticar SIBO ayer. Lo tomé con mucha calma, la verdad que no me estresa recibir ese diagnóstico porque sinceramente cuando sabés qué tenés, lo podés abordar como corresponde . Y es lo que me está pasando a mí ahora”.

En una serie de historias de Instagram, Araceli continuó: “Son los distintos ‘stop’ que nos ponen en la vida. Generalmente uno va tan acelerado con todo, que no se da cuenta”.

“Lo voy a tomar con mucha tranquilidad y me sirve para volver a mi camino, el de comer bien, con los tiempos que hay que comer. Siempre la vida te da como esta cosa de que te desbandás pero volvés, y lo bueno es estar lúcido para darte cuenta”, comentó la artista, de 56 años.

En ese sentido, admitió que venía “medio enloquecida” por su actividad empresarial y que, en ese contexto, se “olvidaba de comer como corresponde”. “Pero no de comer mal, sino que me desbando un poco. Yo como muy bien, es lo que conté y transmití. No consumo lactosa porque soy intolerante y no consumo gluten porque no me hace bien”, graficó.

La modelo contó también que “hay algo más que le da inflamación” a su abdomen y remarcó que no siente miedo por el tratamiento que debe efectuar. “No me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien porque por lo que leí y lo que investigó (Fabián) Mazzei es muy parecida a la dieta que hice toda mi vida”, sentenció.

“Lo más importante es que ya estoy diagnosticada, tengo que hacer una dieta, estar con nutricionista y voy a estar muy bien”, subrayó en uno de sus videos, en los que, por caso, se la vio tomando mate endulzado con coco. “Hasta ahora me dijeron que puedo”, bromeó.