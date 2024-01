Un dirigente piquetero intentó seducir a Carmen Barbieri en vivo

De inmediato la charla derivó en lo que refiere al momento que se estaba viviendo en las calles, dejando por un momento el inesperado ambiente de romanticismo. Durante la conversación también fue consultado por una serie de imágenes que en su momento habían comenzado a viralizarse, acompañadas de un relato que decía que él se encontraba en Punta del Este,

“Hay gente molesta porque se viralizó una foto de usted vacacionando o estando unos días en Punta del Este, en este contexto de la previa de un paro general y usted descansando”, le plantearon. “Yo no estuve en ningún Punta del Este, ya saqué un video denunciando que eso es falso. En el mismo momento en que decían eso, yo estaba en Burzaco”. Esto fue la antesala de otro coqueteo entre la actriz y el gremialista: “Ahora, si ustedes me invitan no tengo ningún problema, debe ser una playa hermosa, no la conozco. Y si me invita Carmen, bueno, listo, ya está”.

Belliboni es conocido por sus posiciones críticas y ya tuvo algunos cruces mediáticas, puntualmente sus discusiones con Cinthia Fernández. Pero esta vez mostró una faceta diferente al compartir un tono más distendido y amigable con Barbieri, de quien se despidió del móvil en los mejores términos. El tema no quedó ahí, ya que el intercambio fue nuevamente comentado por los panelistas del ciclo y Mercedes Ninci desde uno de los lugares de los hechos.

Fue en ese instante en que Diego Ramos reconoció: “Estamos en franco movimiento buscándole novio a Carmen, ya le pregunté edades, profesiones, todo. Le iba a pregunta ahora si saldría con un gremialista, y antes de decir ‘agua va’, ella me dice ‘me gusta Belliboni’”.

“Me gusta, hablábamos como si nos hubiésemos conocido de otra vida”, reconoció la conductora, lo que llevó a los panelistas Estefi Berardi, Ricardo Canaletti y Majo Martino a dar su punto de vista sobre la idoneidad de Belliboni como posible pareja para Barbieri, y echando por tierra con la idea del comienzo de una relación. “Me gusta como hombre, es grandote”, continuaba Barbieri justificando el momento que había vivido y exponiendo sus sentimientos.

“Esto no da ni para chiste, saquen la foto”, advertía Berardi al mostrarse contraria a lo que se insinuaba, en tanto que Canaletti también dejó ver una actitud manifiesta en contra del dirigente. “Por favor, no sé si este hombre está casado, déjenlo tranquilo”, suplicaba Barbieri, pero Diego Ramos concluyó de modo terminante: “No está casado porque te tiró todos los perros”.

Fuente: Teleshow