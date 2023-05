Tomás Holder: las claves para ser exitoso y las críticas a los que se levantan a las 7 de la mañana

“Muchas veces me han preguntando cómo ser exitoso en la vida. Bueno, se los voy a decir una vez y presten atención”, señaló el mediático en un video que publicó en Instagram. “En la vida tenés que ser constante y no tenés que tener vergüenza a nada. La vergüenza te limita. Yo cuando arranqué en Tik Tok me banqué miles de críticas. Era de Rosario, con un celular de mierda, videos de mala calidad... y llegué hasta donde estoy”, explicó.