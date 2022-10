Thelma Fardín: "Que la Justicia esté a la altura de todo el proceso que recorrimos"

El abogado de Darthés en Brasil, Luis Antonio Nazaret, ratificó hoy que su defendido "va a declarar hoy en la audiencia, no tiene ninguna intención de negarse", en una ronda judicial que se llevará a cabo después de varios intentos dilatorios por parte de la defensa del actor, que incluyó un planteo para que la causa pase a la Justicia ordinaria y todo el proceso judicial comience de cero.

En declaraciones a la prensa, Fardín aseveró que están "tratando de sentar una jurisprudencia, no sólo en este caso sino en todos los casos de todas las personas que se atreven a denunciar violencia sexual con lo revictimizante y lo violento que es atravesar el proceso de Justicia".

Una Justicia que, según la actriz, "nos hace millones de pericias a nosotras y que recién después de cuatro años de que yo declarara terminemos litigando en el país que él eligió".

Fardin tienen la expectativa de que "la Justicia no sólo dé el ejemplo con mi caso, sino que también dé respuesta a todas las personas que denunciaron a partir de este caso y que buscan recorrer un camino de Justicia".

Sobre sus sensaciones respecto del caso, afirmó que "pesó mucho durante todos estos años sobre mis espaldas. Y lo que hicieron conmigo lo hacen con todas: decir que mentimos, que lo hacemos porque nos divierte estar en esta situación. Sin dudas es una lucha desigual, es muy fuerte el poder al que nos estamos enfrentando".

"Si yo no tuviera todo este apoyo no sé cómo hubiera llegado hasta acá", reflexionó.

Y agregó que, si ella tuvo "tantas trabas en el camino, qué queda para quienes no tienen todas estas herramientas".

"La sensación es estar peleando con escarbadientes frente a un poder que se cierra, que se protegen entre ellos porque saben el oleaje que se viene cuando una habla", reflexionó.

Por eso "hay que esperar que la Justicia hable. Recorrimos el camino de la Justicia, con lo agotador que es, pese a quienes dicen que somos un montón de locas".

Al final de sus declaraciones, y consultada por su situación personal, Fardin explicó que llega "cansada pero fuerte porque tengo la responsabilidad de hacerlo por la cantidad de casos que se ven reflejados en esta historia".

"Es muy fácil adoctrinar a muchos a través de una sola figura, me toca ser a mí esa figura; concluyó.

La nueva titular del Ministerio de las Mujeres y la Diversidad, Ayelén Mazzina Guiñazú, también se hizo presente en las escalinatas de la UFEM para solidarizarse con Fardin, con quien sostuvo un diálogo privado y no hizo declaraciones públicas a la prensa.

Sin embargo, compañeras de la actriz sí se expresaron ante los medios presentes.

La actriz Alejandra Flechner, aseveró que "estuvimos con Thelma desde el minuto uno, desde el momento en que ella decidió hacer la denuncia e intentando; y sería maravilloso que esta causa pueda sentar precedente en la justicia porque tenemos un Poder Judicial sin perspectiva de género".

"Una víctima cuando va a la Justicia es revictimizada. Thelma tuvo que declarar tres veces mientras que su abusador hasta hoy ninguna", agregó.

"La desigualdad con la que se trata una mujer que sufrió abuso y a su abusador es enorme", concluyó Flechner.

Activistas, personas autoconvocadas e integrantes de AI y Actrices Argentinas, entre otras organizaciones, acompañan a Fardin que sigue la audiencia desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en el barrio porteño de San Nicolás.

Mariela Belsky, directora ejecutiva de AI, dijo a Télam que si bien no saben "qué va a pasar en la audiencia ya que Darthes puede declarar o no hacerlo, y puede mentir porque no se declara bajo juramento como acá. La estrategia de la defensa viene siendo dilatar la causa".

Y agregó que desde AI están esperando "que declare y responda las preguntas de su abogado y también las de los abogados de Thelma. El caso de Thelma es un antes y un después en el tema de violencia de género que en la Argentina ya es un problema estructural".

"Cuando Thelma se animó a hablar, muchas mujeres se animaron a contar, la cantidad de denuncias que se incrementaron después de su declaración son infinitas, y por eso es tan paradigmático e importarte. Es un caso testigo, es uno de esos casos que cambian realidades", concluyó.

"Justicia para Thelma", "Es por Thelma y es por todas", "Mira como nos ponemos", fueron algunas de los mensajes que acompañan a Fardín en esta jornada.